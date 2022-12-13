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İzmir’de yağış sonrası su baskını! Kemeraltı çarşısı su altında... Esnaf isyan etti:  Her yağmurda aynı

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 16:22
Son dakika haberi... İzmir’de sağanak yağış sonrası ev ve işyerlerini su bastı. Yaklaşık bin dükkanın olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı.
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