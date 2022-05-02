İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Torbalı ve Buca'daki 14 adrese yapılan uyuşturucu baskınlarında 14 şüpheliyi gözaltına aldı.