29 Haziran 2024, Cumartesi
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İzmir'de üç noktada yangın! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
İzmir'de Menderes ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıkarken alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yangınlara ilişkin "İlk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor. İzmir'deki yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve 972 personel sevk edildi." dedi. İşte detaylar....