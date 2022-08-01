İzmir'de tüyler ürperten olay: Kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetler arasında kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 09 U 6648 plakalı kamyonet, M.K. idaresindeki 09 AEG 374 plakalı kamyonet ve Hüseyin Atçı'nın kullandığı 09 U 3787 plakalı kamyonet, Kızılcahavlu Kırsal Mahallesi'nde seyir halinde iken O.K. aracıyla yolun sağında durdu.

Arkasındaki 2 kamyonetin de durması sonrasında Hüseyin Atçı araçtan inerek ön tarafa geçti. Bu sırada Atçı, önünde duran M.K. yönetimindeki kamyonetin geri geri gelmesi sonucu kamyonetler arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili M.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.