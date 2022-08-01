01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de tüyler ürperten olay: Kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü

İzmir'de tüyler ürperten olay: Kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2022 01:49
İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetler arasında kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 09 U 6648 plakalı kamyonet, M.K. idaresindeki 09 AEG 374 plakalı kamyonet ve Hüseyin Atçı'nın kullandığı 09 U 3787 plakalı kamyonet, Kızılcahavlu Kırsal Mahallesi'nde seyir halinde iken O.K. aracıyla yolun sağında durdu.

Arkasındaki 2 kamyonetin de durması sonrasında Hüseyin Atçı araçtan inerek ön tarafa geçti. Bu sırada Atçı, önünde duran M.K. yönetimindeki kamyonetin geri geri gelmesi sonucu kamyonetler arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili M.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü
Kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü
242 kilogram kokain yakalandı
242 kilogram kokain yakalandı
Doğal klima! Altın aramaya gelen de var…
Doğal klima! Altın aramaya gelen de var…
Burdur’da orman yangını çıktı
Burdur'da orman yangını çıktı
Tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
Tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
Aslantepe Höyüğü ziyaretçilerini ağırlıyor
Aslantepe Höyüğü ziyaretçilerini ağırlıyor
İzmirliler CHP’li belediyenin çilesini çekiyor
İzmirliler CHP'li belediyenin çilesini çekiyor
33 yıldır yol arkadaşlığı yapıyorlar
33 yıldır yol arkadaşlığı yapıyorlar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza!
Alevlerin ortasında mahsur kaldı
Alevlerin ortasında mahsur kaldı
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü!
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü!
KPSS bugün 3 oturum ile yapılıyor
KPSS bugün 3 oturum ile yapılıyor
Daha Fazla Video Göster