08 Ağustos 2023, Salı
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İzmir'de tur teknesinde yangın! Yolcular denize atlayarak canlarını kurtardılar | Hamile kadın 40 dakika denizin ortasında yardım bekledi
İzmir'de tur teknesinde çıkan yangın paniğe neden olurken yolcular denize atlayarak canlarını kurtardı. 40 dakika denizin ortasında yardım beklediğini ileri süren 33 haftalık hamile B. T., çevredeki bir tekne sahibinin yardımıyla karaya çıkarıldıklarından sonra bebeğinin ve kendisinin sağlığından duyduğu endişeyle hastaneye giderek tedavi oldu.