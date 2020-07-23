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İzmir'de trafikte şok eden hareket! Çakmak alıp içki şişesi tokuşturdular

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Giriş: 23.07.2020 11:56
Güncelleme:23.07.2020 12:02
İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile bira şişesi tokuşturması görenleri hayrete düşürdü.

İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile bira şişesi tokuşturması görenleri hayrete düşürdü.

Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kameralara yansıyan olayda; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, ön koltukta oturan kişi önce yanından geçen bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yaptı. Daha sonra aynı hafif ticari araçtaki bir kişi, bu kez yanına yanaşan başka bir otomobilin sürücüsü ile içki şişesi tokuşturdu. Yaşanan bu anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çakmak alıp içki şişesi tokuşturdular
Çakmak alıp içki şişesi tokuşturdular
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