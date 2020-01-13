İzmir'de tarihi yapılar için yıkım kararı |Video

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fuar Kültürpark'taki tarihi gazino ve restoranları tahliye ettirip yıkıma başladı. Olay sonrası tepkiler çığ gibi geldi. A Haber muhabiri Gamze Elçi ayrıntılarla İzmir'de aktardı.

İzmir'in duayen isimlerinden Sancar Maruflu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta tahliye ettirdiği tarihi gazino ve restoranlarda yapılan yıkımlara isyan etti ve bu yıkımları yapan, yaptıran ve göz yuman büyükşehir yetkilileriyle ilgili bu hafta başında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu yapıların Kültürpark doğal sit ilan edilirken korunacak eserler envanterine alındığını ifade eden Maruflu, "Bunlar tescilli yapılar. bunların bu şekilde paldır küldür yıkılması büyük suç" diye konuştu.

BU YAPILARIN YIKILMASI KANUNA AYKIRIDIR

İddiaya göre ilki belediyenin yaptığı anlaşmaları takip etmemesi devlet malı, kamu malı yok edilmiş korunması gereken yapılarla ilgili envanterde, yıkılan ada gazinosu, göl gazinosu, golf restoran var. fuardaki göl, havuzlar, lunapark alanı gibi bir sürü yer var. Bunlar belediyeye ait yerler. O yüzden bu yapıların yıkılması kanuna aykırıdır. Oradaki hangarlar sit kapsamında değil. İzmir sanat binası da kaçak olarak inşa edilmiştir. Belediye bu kaçak yapı ve hangarları yıkacağına bu sit kapsamındaki binaları yıkıyor ve yıktırıyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.