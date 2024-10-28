İzmir’de takıntılı komşu genç kıza dehşeti yaşattı! Sokakta yürürken takip edip böyle saldırdı

İzmir'de 18 yaşındaki genç kız kendisini bir süredir takıntı haline getiren komşusu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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