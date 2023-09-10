İzmir'de Suriyeli sığınmacılara ırkçı saldırı! Nefret kusup otobüsten indirdiler

İzmir'in Buca ilçesinde belediye otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Suriyeli 3 kadın ve çocuklarıyla birlikte araçtan indirildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, otobüsteki vatandaşların “defolun gidin ülkenize, ohh” dedikleri duyuldu.