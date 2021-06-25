25 Haziran 2021, Cuma
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İzmir'de suç çetesine operasyon: 15 gözaltı
İzmir'de, polisin dolandırıcılık ve gasp suçlarına karıştıkları tespit edilen bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.