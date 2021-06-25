25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de suç çetesine operasyon: 15 gözaltı

İzmir'de suç çetesine operasyon: 15 gözaltı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2021 16:02
İzmir'de, polisin dolandırıcılık ve gasp suçlarına karıştıkları tespit edilen bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar  ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.
Görenleri hayrete düşürdü
Görenleri hayrete düşürdü
Ekipler şaştı kaldı! Paraları toprağa gömüp...
Ekipler şaştı kaldı! Paraları toprağa gömüp...
Çöken binanın enkazından böyle kurtarıldı
Çöken binanın enkazından böyle kurtarıldı
Burası İstanbul! Hayvanlar bir bir ölüyor
Burası İstanbul! Hayvanlar bir bir ölüyor
Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm |Video
Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm |Video
Ünlü avukatın sır ölümüne soruşturma!
Ünlü avukatın sır ölümüne soruşturma!
Suç çetesine şok baskın!
Suç çetesine şok baskın!
Sesleri duyunca terk ettiler! Böyle çöktü
Sesleri duyunca terk ettiler! Böyle çöktü
Sahte içki faciası! Çaresiz bekleyiş
Sahte içki faciası! Çaresiz bekleyiş
Sadece 6 TL! Hayatını mahvetti
Sadece 6 TL! Hayatını mahvetti
Haber yapmak için gitti! Olayın kahramanı oldu
Haber yapmak için gitti! Olayın kahramanı oldu
Çiğdem hemşire koronovirüs 1 ay arayla 2 kez yendi
Çiğdem hemşire koronovirüs 1 ay arayla 2 kez yendi
Daha Fazla Video Göster