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İzmir’de şoke eden olay! Çöpe atmayı düşündüğü yünlerden servet çıktı

İHA
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Giriş: 12.08.2022 13:52
Güncelleme:12.08.2022 14:37
İzmir Urla’da bir vatandaşın kabartılması için yorgancıya verdiği bohçadan 116 bin lira değerinde 17 adet kulplu reşat altını çıktı. Yünlerin içinde buldukları altını görünce büyük şaşkınlık yaşayan dükkan sahipleri, altınları sahibine teslim etti.

Yorgancıya verilen bohçadan servet çıktı! YORGANCIYA VERİLEN BOHÇADAN SERVET ÇIKTI!

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