12 Ağustos 2022, Cuma
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İzmir’de şoke eden olay! Çöpe atmayı düşündüğü yünlerden servet çıktı
İzmir Urla’da bir vatandaşın kabartılması için yorgancıya verdiği bohçadan 116 bin lira değerinde 17 adet kulplu reşat altını çıktı. Yünlerin içinde buldukları altını görünce büyük şaşkınlık yaşayan dükkan sahipleri, altınları sahibine teslim etti.