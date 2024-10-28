28 Ekim 2024, Pazartesi
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İzmir'de sokak ortasında bıçaklı yaralama kamerada
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığı kavga güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından kayıplara karışan 26 yaşındaki şüpheli, polis tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.