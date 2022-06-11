12 Haziran 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir’de sokak köpeklerini besleme yüzünden işlenen cinayet kan dondurdu! Vahşinin ifadesi kan dondurdu
İzmir Bayraklı’da 62 yaşındaki Ali İhsan K., sokak köpeklerini beslediği sebebiyle üç vatandaşı kurşuna dizerek öldürmüştü. Katil zanlısı tutuklandı. Caninin olay sırasında şekerinin yükseldiğini ve ne olduğunu hatırlayamadığını, ardından da, "Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini beslemeye devam ediyorlardı. Köpekler ufak torunlarımıza saldıracaktı." ifadelerini kullandığı iddia edildi.