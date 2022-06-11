İzmir’de sokak köpeklerini besleme yüzünden işlenen cinayet kan dondurdu! Vahşinin ifadesi kan dondurdu

İzmir Bayraklı’da 62 yaşındaki Ali İhsan K., sokak köpeklerini beslediği sebebiyle üç vatandaşı kurşuna dizerek öldürmüştü. Katil zanlısı tutuklandı. Caninin olay sırasında şekerinin yükseldiğini ve ne olduğunu hatırlayamadığını, ardından da, "Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini beslemeye devam ediyorlardı. Köpekler ufak torunlarımıza saldıracaktı." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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