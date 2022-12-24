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İzmir'de "şok evleri" operasyonu: 91 düzensiz göçmen yakalandı! 5 organizatör gözaltında

İHA
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Giriş: 24.12.2022 11:17
İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları "şok evlerine" düzenlenen operasyonda, 91 yabancı uyruklu yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
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