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İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

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Giriş: 13.03.2024 09:15
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
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