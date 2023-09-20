20 Eylül 2023, Çarşamba
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İzmir'de silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu kamerada; 1 yaralı
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen yüzü maskeli ve şapkalı şüpheli, kuyumcu çalışanı Burak Bedirhan Albağlar'ı karnından tabancayla vurup, altınları istedi. Bu sırada şüpheli, içeri girmek isteyen bir müşteriyi de silahla korkutup dışarıda beklemesini söyledi. Albağar'ın, uzattığı sırt çantasına koyduğu yarım kilo altını alan şüpheli, kaçtı. Silah sesi üzerine çevredekiler, dükkana koştu. Yaralıyı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bedirhan Burak Albağlar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı.