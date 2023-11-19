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İzmir’de sel! Kemeraltı Çarşısı, yollar su altında kaldı

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 10:05
İzmir'de etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı, yollar, iş yerleri ve evleri su bastı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle uçak, vapur ve tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Şiddetli yağış ve fırtına birçok ilde de etkisini gösterdi.
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Kemeraltı Çarşısı, yollar su altında kaldı
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