19 Kasım 2023, Pazar
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İzmir’de sel! Kemeraltı Çarşısı, yollar su altında kaldı
İzmir'de etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı, yollar, iş yerleri ve evleri su bastı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle uçak, vapur ve tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Şiddetli yağış ve fırtına birçok ilde de etkisini gösterdi.