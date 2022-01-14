14 Ocak 2022, Cuma
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İzmir'de Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları Türkiye'yi ayağa kaldırdı!
İzmir'de 15 kız öğrenciyi istismar ettiği iddiası ile tutuklanan 44 yaşındaki sapık kantinci Turan Duman'ın yeni vukuatları gün yüzüne çıktı. Abisiyle beraber yedi senedir Ülkü Ortaokulu'nun kantinini işleten Duman'ın yaptıkları şaşkına çevirdi.