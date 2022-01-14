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İzmir'de Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

DHA
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Giriş: 14.01.2022 09:51
İzmir'de 15 kız öğrenciyi istismar ettiği iddiası ile tutuklanan 44 yaşındaki sapık kantinci Turan Duman'ın yeni vukuatları gün yüzüne çıktı. Abisiyle beraber yedi senedir Ülkü Ortaokulu'nun kantinini işleten Duman'ın yaptıkları şaşkına çevirdi.
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