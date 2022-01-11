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İzmir'de sapık kantinci 15 öğrenciyi taciz etti!

DHA
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Giriş: 11.01.2022 10:05
İzmir'de tutuklanan 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın Ülkü Ortaokulu'ndaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Veliler, tutuklanan kantinci dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden de şikayetçi oldu.
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