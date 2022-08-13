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İzmir'de sahte içki deposuna baskın; 25 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 gözaltı

DHA
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Giriş: 13.08.2022 16:57
Güncelleme:13.08.2022 16:58
İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir depoya düzenlediği operasyonda 25 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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