İzmir'de sağlık personeline alçak saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, sağlık personeline saldırıda bulundu. Sağlık personeli saldırıya karşı koyarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre A.T.S. isimli bir kişi, Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan personele saldırdı.

Saldırının henüz neden gerçekleştiği bilinmezken, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli olan ambulans şoförü Yusuf Dilbaz saldırgana karşı koydu. Daha sonra emniyet güçleri tarafından yakalanan A.T.S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.





Saldırıya karşı koyan ambulans şoförü Yusuf Dilbaz, yaptığı açıklamada, "Şahıs küfürler ederek üstümüze geldi. Ben de bana ve arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kendimizi savundum" dedi.



OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğünde meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde önce A.T.S. ile 112 çalışanı arasında sözlü tartışma başlaması, ardından A.T.S.'nin personele saldırıda bulunduğu, vatandaşların korkarak içeri girdiği ve 112 personelinin saldırıya karşı geldiği görüldü. Daha sonra içeriden çıkan bir doktorun kavgayı ayırmak için araya girdiği de güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.