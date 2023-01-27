İzmir’de sağanakta istinat duvarı yıkıldı! Araçlar duvarın altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak uyarısı gece saatlerinde etkili oldu. Menemen’de 3 araç duvarın altında kaldı.

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