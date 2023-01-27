27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de sağanakta istinat duvarı yıkıldı! Araçlar duvarın altında kaldı

İzmir’de sağanakta istinat duvarı yıkıldı! Araçlar duvarın altında kaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2023 11:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak uyarısı gece saatlerinde etkili oldu. Menemen’de 3 araç duvarın altında kaldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağanakta istinat duvarı yıkıldı
Sağanakta istinat duvarı yıkıldı
Can pazarı! Şoföre A Haber ulaştı
Can pazarı! Şoföre A Haber ulaştı
Caddeler sular altında
Caddeler sular altında
Kayıt dışı emlakçılara dikkat
Kayıt dışı emlakçılara dikkat
İzmir’i sağanak vurdu
İzmir'i sağanak vurdu
Bitlis’te yoğun kar yağışı
Bitlis'te yoğun kar yağışı
Yeni rota belirleniyor: Hedef Avrupa
Yeni rota belirleniyor: Hedef Avrupa
Tıkınan su borusundan öyle bir çıktı ki!
Tıkınan su borusundan öyle bir çıktı ki!
Kedi düşmanından yeni skandal!
Kedi düşmanından yeni skandal!
Anadolu Kaplanı görüntülendi!
Anadolu Kaplanı görüntülendi!
15 yaşındaki Mine’nin feci ölümü!
15 yaşındaki Mine'nin feci ölümü!
TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler!
TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler!
Daha Fazla Video Göster