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İzmir’de sağanak yağışla dere taştı! Su basan evler savaş alanına döndü

İHA
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Giriş: 05.11.2023 09:51
İzmir’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Karabağlar ilçesinde dere taştı. Taşkın sonrası birçok evi su basarken, evleri savaş alanına dönen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
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