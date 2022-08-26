26 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir'de sağanak! Selde şampuanla yıkandı
İzmir'in Bornova ilçesinde de sağanak etkili oldu. Dereye dönen sokakta birinin, sel sularında şampuan ile yıkandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.