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İzmir'de sağanak! Selde şampuanla yıkandı

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Giriş: 26.08.2022 16:16
İzmir'in Bornova ilçesinde de sağanak etkili oldu. Dereye dönen sokakta birinin, sel sularında şampuan ile yıkandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İzmir’de sağanak! Selde şampuanla yıkandı
İzmir'de sağanak! Selde şampuanla yıkandı
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