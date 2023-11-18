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İzmir'de sağanak etkili oluyor

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Giriş: 18.11.2023 12:57
Sağanak yağış sonrası tarihi İzmir Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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