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İzmir'de raydan çıkan vagon duvara çarptı

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Giriş: 16.11.2023 13:57
İzmir Bornova Sanayi durağında raydan çıkan metro duvara çarptı. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
İzmir’de raydan çıkan vagon duvara çarptı
İzmir'de raydan çıkan vagon duvara çarptı
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