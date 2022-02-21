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İzmir’de pitbull dehşeti! İşte minik Hüseyin’in son durumu

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 09:31
Köpek saldırıları haberleri peş peşe geldi. Tokat'ta ekmek almaya giden 12 yaşındaki Berat Sunar, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. İzmir'de 6 yaşındaki çocuk, sevmek için yaklaştığı p,tbull tarafından yaralandı. Pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı'nın sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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