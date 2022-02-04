04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı

İzmir'de pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 09:39
İzmir'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, pastane tezgahındaki kasaya uzanarak para çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastaneye gelen bir kişi, tezgahın önünde kimsenin olmadığını görünce önce etrafı kontrol etti, ardından bir anda tezgaha boylu boyunca uzanarak para kasasına ulaştı. Kasadan bir miktar para çalan şüpheli, hızla uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; tezgaha uzanan hırsızın kasayı açıp bir miktar para aldıktan sonra dükkandan hızla uzaklaşması yer aldı. Para çekmecesini açık gören iş yeri çalışanları ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O barajda taşkın riski! Kapaklar açılacak
O barajda taşkın riski! Kapaklar açılacak
Pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı
Pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı
Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı
Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı
‘Denize atma’ davasında flaş gelişme!
‘Denize atma’ davasında flaş gelişme!
İstanbulluların bitmeyen imtihanı!
İstanbulluların bitmeyen imtihanı!
32 metrelik kuyuda yaşam mücadelesi!
32 metrelik kuyuda yaşam mücadelesi!
Selçuk Bayraktar o görüntüleri paylaştı
Selçuk Bayraktar o görüntüleri paylaştı
Antalya’da bulutlar havayı kararttı
Antalya'da bulutlar havayı kararttı
Araçlar suya gömüldü
Araçlar suya gömüldü
Regaib Kandili, nedir bu mübarek gecede nasıl ibadet edilmelidir?
Regaib Kandili, nedir bu mübarek gecede nasıl ibadet edilmelidir?
Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim
Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim
Başkan Erdoğan’ın adaşı isminin hikayesini anlattı!
Başkan Erdoğan'ın adaşı isminin hikayesini anlattı!
Daha Fazla Video Göster