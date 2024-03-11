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İzmir'de parkta dehşet! Parkta oturan anne ve kıza bıçaklı saldırı: 1 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 09:36
İzmir Konak'ta parkta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki İlayda hayatını kaybetti annesi ağır yaralandı. Saldırgan ifadesinde ne dedi? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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