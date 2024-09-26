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İzmir'de otomobil alt geçide nasıl düştü?

İzmir'de otomobil alt geçide nasıl düştü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 11:55
İzmir'de dün meydana gelen kazada otomobil alt geçide düştü. 3 kişi hayatını kaybetti. Peki kaza neden meydana geldi? İleri Sürüş Uzmanı Erol Hülagü, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Otomobil alt geçide nasıl düştü?
Otomobil alt geçide nasıl düştü?
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