İzmir'de otomobil alt geçide nasıl düştü?

İzmir'de dün meydana gelen kazada otomobil alt geçide düştü. 3 kişi hayatını kaybetti. Peki kaza neden meydana geldi? İleri Sürüş Uzmanı Erol Hülagü, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN