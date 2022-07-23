23 Temmuz 2022, Cumartesi
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İzmir'de otluk alanda yangın
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangından çıkan dumanlar, kent merkezinde paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.