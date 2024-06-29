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İzmir'de ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 13:52
İzmir'de Menderes ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekipler seferber oldu.
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