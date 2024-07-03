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İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapandı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 03.07.2024 15:17
İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına, 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.
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