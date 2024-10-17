İzmir’de orman yangını! Ekipler alarma geçti

İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN