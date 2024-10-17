17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
İzmir'de orman yangını! Ekipler alarma geçti

İzmir'de orman yangını! Ekipler alarma geçti

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 15:09
İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de orman yangını! Ekipler alarma geçti
İzmir'de orman yangını! Ekipler alarma geçti
İstanbul’da Giresun günleri! İşte yöresel ürünler
İstanbul'da Giresun günleri! İşte yöresel ürünler
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
50 bin dolarlık tespih görücüye çıktı
50 bin dolarlık tespih görücüye çıktı
Kazada otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
Kazada otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı
Okulda cıva tüpü kırıldı: 3 kişi hastanelik oldu
Okulda cıva tüpü kırıldı: 3 kişi hastanelik oldu
Kar yağışı bekliyoruz
"Kar yağışı bekliyoruz"
Karabük’te mevsimin ilk karı yağdı
Karabük'te mevsimin ilk karı yağdı
Bolu’daki feci kaza kamerada: Baba-kız yaralandı
Bolu'daki feci kaza kamerada: Baba-kız yaralandı
Damak çatlatan lezzetler...
Damak çatlatan lezzetler...
İneklerin deprem paniği kamerada
İneklerin deprem paniği kamerada
Beykoz Devlet Hastanesi’nde yangın
Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın
Daha Fazla Video Göster