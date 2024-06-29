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İzmir’de orman yangını! Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 15:18
İzmir'in menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İşte detaylar…
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İzmir’de orman yangını!
İzmir’de orman yangını!
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