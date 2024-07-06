06 Temmuz 2024, Cumartesi
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İzmir'de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor
Son dönemlerde artan orman yangınları mücadele devam ederken özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki illerle peş peşe yangın haberleri geliyor. Bu kez İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangınına, 5 helikopter, 4 uçak olmak üzere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.