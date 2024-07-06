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İzmir'de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 19:38
Son dönemlerde artan orman yangınları mücadele devam ederken özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki illerle peş peşe yangın haberleri geliyor. Bu kez İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangınına, 5 helikopter, 4 uçak olmak üzere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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