31 Ağustos 2021, Salı
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İzmir'de ölüm saçan asbest tespit edildi! Uzman isimden flaş asbest çağrısı
İzmir'deki bir gemi söküm tesisinin çevresinde yapılan incelemede asbest tespit edildi. Asbest söküm uzmanı Nimet Koç "İnsanları öldüreceği fark edildiğinde bu madde sorgulanarak yasaklandı." dedi. Koç ölüm saçan asbest için çalışması yapılması gerektiğini vurguladı.