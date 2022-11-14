İzmir’de okulda korku dolu anlar! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrenciyi öğretmenleri 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

İzmir’de ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Halil İbrahim Pelen'in, teneffüste evden getirdiği beslenmesini yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Bir süre nefes alamayan ve morarmaya başlayan Pelen, kendisine müdahale eden nöbetçi öğretmenler tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Zamanla yarışılan o anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.