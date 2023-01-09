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İzmir’de Necmiye Vural’ı çocuklarının gözü önünde katletmişti! Kan donduran iddia | Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

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Giriş: 09.01.2023 15:21
İzmir’de Mehmet Atabay, evli olduğunu öğrenince kendisinden ayrılmak istediği için çıkan tartışmada 3 çocuk annesi Necmiye Vural’ı 2 evladının gözleri önünde tabancayla vurarak öldürdü. Vural'ı, daha önce birçok kez tehdit ettiği, son olarak kızını telefonla arayıp, "Annen kefenini hazırlasın" dediği öne sürüldü. Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilen Necmiye Vural'ın cenazesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin tabutunu taşımak isteyen kızı ise "Çok ağır, taşıyamıyorum. Annem katledildi" diyerek sinir krizi geçirdi.
İzmir’de Necmiye Vural’ı çocuklarının gözü önünde katletmişti! Kan donduran iddia | Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir’de Necmiye Vural’ı çocuklarının gözü önünde katletmişti! Kan donduran iddia | Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
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