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İzmir'de marketi soyan şüpheli, kaçarken tüfekle kendini vurdu

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Giriş: 27.08.2023 13:19
İzmir'in Bornova ilçesinde bir zincir marketin şubesini soyan 2 şüpheliden 1'i, kaçarken elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden yaralı hastaneye kaldırılırken, soygun marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Marketi soyan şüpheli, tüfekle kendini vurdu
Marketi soyan şüpheli, tüfekle kendini vurdu
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