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İzmir’de market deposu yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

DHA
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Giriş: 17.07.2023 09:02
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, içerisinde mutfak tüplerinin de bulunduğu market deposunda yagın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya kısa süre içerisinde müdahale etti.
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