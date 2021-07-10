İzmir'de makilik alanda yangın | Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Kyme antik kenti civarındaki makilik alanda çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle biranda büyüdü. Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiyeler müdahale ediliyor.