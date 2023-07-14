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İzmir’de makilik alanda yangın! Ekipler alarma geçti

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Giriş: 14.07.2023 15:22
Son dakika haberleri… İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının büyümemesi ve kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.
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