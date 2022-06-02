İzmir’de mahalleli sokağa dökülüp eylem yapmıştı! Kayıp Gözde’nin ilk ifadesi ‘pes’ dedirtti: Bakın nereden çıktı

İzmir Dikili’de 4 ay önce sırra kadem basan bir kız çocuğunun kuzeni de ortadan kaybolunca, çocuklarının kaçırıldığını iddia eden mahalleli ve aile oturma eylemi yapmıştı.Sırra kadem basan Gözde jandarma ekiplerince bulunurken, çocuğun ifadesi ‘pes’ dedirtti.