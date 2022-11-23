23 Kasım 2022, Çarşamba
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İzmir'de kuvvetli sağanak sonrası sel!
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İzmir genelinde yağış etkili oluyor. Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Kordon boyu, Eşrefpaşa Caddesi, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, yağmura yakalanan yayalar da güçlük yaşadı.