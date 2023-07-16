16 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de kurutmalık domates mesaisi! İşçilerin güneş altındaki zorlu mesaisi

İzmir’de kurutmalık domates mesaisi! İşçilerin güneş altındaki zorlu mesaisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2023 10:10
İzmir'de kurutmalık domates mesaisi başladı. Güneşte kurutulan domatesler 100 ülkeye ihraç ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurutmalık domates mesaisi!
Kurutmalık domates mesaisi!
Usta oyuncudan acı haber!
Usta oyuncudan acı haber!
Aksakallı şehit Halisdemir’i anlatırken ağladı
Aksakallı şehit Halisdemir’i anlatırken ağladı
Osmaniye’de orman yangını! Kırmızı alarm
Osmaniye'de orman yangını! Kırmızı alarm
Sokak ortasında otomatik av tüfeğiyle çatışma
Sokak ortasında otomatik av tüfeğiyle çatışma
2 ilde suç örgütüne şok operasyon
2 ilde suç örgütüne şok operasyon
15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı?
Kocaeli’de bir genç denizde kayboldu
Kocaeli'de bir genç denizde kayboldu
Şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı
Şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı
Fabrikada patlama! Kazan 300 metredeki seraya...
Fabrikada patlama! Kazan 300 metredeki seraya...
İşte sel anı! Suya gömüldüler
İşte sel anı! Suya gömüldüler
Muğla’da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!
Daha Fazla Video Göster