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İzmir'de kuraklık kapıda! İzmir'in ne kadar suyu kaldı?

İzmir'de kuraklık kapıda! İzmir'in ne kadar suyu kaldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 12:51
Kuraklık nedeniyle beklenen yağışlar olmadı. İzmir'de kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Peki İzmir'in ne kadar suyu kaldı? İşte detaylar...
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İzmir’in ne kadar suyu kaldı?
İzmir'in ne kadar suyu kaldı?
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