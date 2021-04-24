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İzmir'de kumar oynamak için brandadan çadır yapmışlar

DHA
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Giriş: 24.04.2021 16:45
Güncelleme:24.04.2021 16:58
İzmir'in Bornova ve Kınık ilçelerinde yapılan baskınlarda, 24 kişiye 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından 195 bin 620 TL ceza kesildi. Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır ise dikkat çekti.
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