İzmir'de kumar oynamak için brandadan çadır yapmışlar

İzmir'in Bornova ve Kınık ilçelerinde yapılan baskınlarda, 24 kişiye 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından 195 bin 620 TL ceza kesildi. Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır ise dikkat çekti.