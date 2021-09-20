İzmir’de küçük çocuk geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Mehmet Sıddık Kırca'nın kullandığı geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 5 yaşındaki Ali Y., ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Ali Y. hastaneye kaldırılırken, kaza anının yakındaki bir binanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

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Kaza, İhsan Alyanak Mahallesi ,4971 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Sıddık Kırca, kamyonetiyle geri manevra yaparken, bu sırada sokakta bulunan Ali Y.'yi 'yi fark etmeyip, çarparak altına aldı. Kırca, çevredekilerin bağrışları üzerine kazayı fark edip, durdu. Yaralanan Ali Y., ailesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali .Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza anını çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.