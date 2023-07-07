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İzmir'de kötü koku ortaya çıkardı: Anne ve oğlu evde ölü bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2023 09:46
İzmir'in Konak ilçesinde binadan gelen kötü koku ihbarı ile polisin harekete geçmesi ardından anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu.
Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Anne ve oğlu evde ölü bulundu
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